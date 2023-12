CALCIO\ L’Ercolanese sconfigge la Puteolana 1902 in un match teso

POZZUOLI – Nella quattordicesima giornata del campionato di eccellenza campana, l’Ercolanese si impone per 1-0 contro la Puteolana 1902. La partita, giocata allo stadio Raffaele Solaro, è stata decisa da un gol siglato da Mosca al 5′ di gioco. Il giocatore ha sfruttato un’apertura sulla sinistra per sferrare un tiro rasoterra che ha superato il portiere Pirone, mettendo il match in salita per la squadra di mister De Michele. Nonostante lo svantaggio, la Puteolana ha cercato di reagire. Al 13’, un colpo di testa di Battaglia ha sfiorato il gol, terminando fuori dalla porta. La squadra, nota come Diavoli Rossi, ha continuato a premere e ha quasi raggiunto il pareggio con un tiro a volo di Prisco, che si è stampato sul palo. Nel secondo tempo, il copione non è cambiato: i Diavoli Rossi hanno mantenuto il possesso palla, ma l’Ercolanese ha dimostrato pericolosità in contropiede. La migliore opportunità è giunta su una punizione calciata da Rinaldi, con un eccellente intervento del portiere che ha negato il gol. Da parte dell’Ercolanese, tentativi di Raiola e Savino sono stati respinti da Pirone. Il match si è concluso senza ulteriori reti, confermando la vittoria dell’Ercolanese e portando la Puteolana 1902 a undici punti dalla capolista Acerrana vincitrice sul campo dell’ Albanova e sempre più mattatrice di questo campionato.

IL TABELLINO – Ercolanese: Santino, Caiazzo, Rega, Follera, Della Corte, Costantino, Rinaldi Giovanni, Savino (sostituito al 66′ da Amoriello), Mosca, Guillari (sostituito al 59′ da Escobar), Raiola (sostituito all’87’ da Padulano, e al 90′ da Ndiaye). A disposizione: Munao, Padulano, Esposito, Amendola, Aiello, Sorrentino. Allenatore: Squillante.

Puteolana 1902: Pirone, Puzone, Catinali, Laringe, Prisco, Amelio (sostituito al 59′ da Calone), Alvino, Rinaldi Giuseppe, Palumbo (sostituito al 71′ da Vitale), Rosolino, Battaglia, Guglielmo. A disposizione: Russo, Cappa, Pontillo, Sanguineti, Baiano, Massa, Rosolino. Allenatore: De Michele.

Marcatori: Mosca (5′).

Ammonizioni: Battaglia, Catinali, Palumbo – Santino, Raiola, Costantino, Guillari.