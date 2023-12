POZZUOLI/ Rapina al Conad di via Napoli: uomini armati portano via l’incasso

POZZUOLI – Rapina a mano armata ieri sera al supermercato “Conad” di via Napoli dove due uomini incappucciati hanno portato via l’incasso dopo aver minacciato i dipendenti. Secondo una prima stima il bottino ammonterebbe a circa 3mila euro. Il supermercato colpito sorge in una traversa di Corso Umberto I nei pressi della chiesa. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di Pozzuoli che hanno avviato indagini sull’accaduto. Acquisite anche le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza installati in zona. Secondo il racconto delle vittime i rapinatori si sono fatti consegnare i soldi sotto la minaccia delle armi.