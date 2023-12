CALCIO/ Weekend nefasto per le flegree, tre sconfitte ed un pareggio

POZZUOLI – Giornata amara per le flegree impegnate nel girone A dell’ Eccellenza Campania. Solo un pareggio e ben tre sconfitte per le compagini nostrane: perdono Puteolana, Afrograd e Rione Terra Sibilla, impatta invece il Monte Calcio.

PUTEOLANA 1902 – È amara la trasferta di Ercolano per la Puteolana 1902 che perde di misura al Solare, grazie ad una rete arrivata nella prima frazione. I ragazzi di mr De Michele hanno cercato il pareggio per tutta la gara senza però mai violare la porta dei vesuviani.

MONTE CALCIO – L’unica flegrea imbattuta di giornata é il Monte Calcio che in caso della Mariglianese impatta 1 – 1. Un pareggio comunque amaro per i montesi che avevano chiuso la prima frazione in vantaggio grazie alla rete di Serrano.

AFROGRAD – Debacle dei quartesi in casa del Nola. Flegrei travolti per 4 – 0 per una gara senza storia. Una battuta di arresto nel campionato dei “leoni” che devono subito rialzarsi per non complicare la classifica.

RIONE TERRA SIBILLA – Esordio amaro per mr Amorosetti sulla panchina degli azzurri. Sconfitta amara ad Pomigliano con i flegrei che nella prima frazione avevamo ribaltato il vantaggio dei padroni di casa ma che nella ripresa, complice un pizzico di sfortuna, si fanno prima raggiungere poi superare dal Pomigliano.