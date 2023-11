CALCIO/ L’Albanova supera la Puteolana nel primo atto dei quarti di Coppa Italia

POZZUOLI – In una partita tesa e tecnicamente ricca, l’Albanova ha preso il sopravvento nella sfida d’andata dei quarti di finale della Coppa Italia Eccellenza, imponendosi per 1-0 contro la Puteolana. La squadra biancoazzurra ha trionfato grazie a una rete decisiva segnata da Orefice nel primo tempo. L’incontro, disputato con grande fervore tattico da entrambe le parti, ha visto l’Albanova prendere l’iniziativa sin dai primi minuti. La squadra casertana si è resa pericolosa con un’azione incisiva di Grezio, prontamente contrastata da un intervento efficace del portiere Russo. La rete del vantaggio è giunta al 24° minuto: un potente tiro da fuori area di Falco ha impattato la traversa, favorendo il tap-in vincente di Orefice. Sul finire del primo tempo, un contropiede guidato da Grezio ha sfiorato il raddoppio, senza tuttavia concretizzarsi in gol.

LA SCONFITTA – La Puteolana ha risposto nella seconda metà del match con una serie di offensive mirate. Prisco ha tentato di pareggiare i conti, ma il suo tiro è stato neutralizzato da Sorrentino, portiere in stato di grazia. Puzone e Palumbo hanno anch’essi cercato di perforare la rete, ma senza successo. La più limpida delle occasioni per i granata è stata un colpo di testa di Prisco, sventato da un intervento straordinario di Sorrentino. Il match si è concluso con la vittoria dell’Albanova per 1-0, lasciando aperta la contesa per il ritorno, in programma il 29 novembre al Conte. Questo risultato segna un momento significativo per l’Albanova, proiettandola in una posizione di forza per la partita di ritorno.

TABELLINO

Albanova: Sorrentino; Percope (Di Dona 93′), Longobardi, Volpicelli, Solpietro; Falco, Minicone, Fontanarosa; Grezio, Colonna (Mele 55′), Orefice. A disp.: Accardo, Capasso, Martone, Tommasini, Itraco, Cantone, D’Auria. All. Bovienzo.

Puteolana 1902: Russo; Puzone, Calone, Aliperta (Laringe 46′), Pesce (Di Finizio 46′); Prisco, Amelio, Cuomo (Cappa dal 1′ st); Vitale (Pisani 67′), Palumbo (Pontillo 67′), Guglielmo. A disp.: Pirone, Tranchino, Sanguineti, Massa. All. De Michele.

Marcatori: Orefice (24′ pt).

Ammonizioni: Volpicelli, Mele, Sorrentino (Albanova); Aliperta (Puteolana).