CALCIO/ La Puteolana sfiora il colpaccio in trasferta e non molla il sogno salvezza

MARTINA – Puteolana 1902 battuta dal Martina Franca in campionato. La squadra allenata da mister Marra cade con il risultato di 2-1 allo stadio Tursi a conclusione di una gara combattuta dall’inizio alla fine.

IL VANTAGGIO – Nel primo tempo Martina che si fa vedere con il solito Diaz che prova ad impensierire Lamberti. Dall’altra parte conclusione dalla distanza di Amelio che non trova lo specchio. Una gara maschia che vede la svolta sul finire della prima frazione di gioco. Trattenuta in area di rigore del Martina Franca su Varchetta e rigore per la Puteolana. Dagli undici metri si presenta Rabbeni che non sbaglia. 0-1 all’intervallo.

LA RIMONTA – Nella ripresa entrano bene i padroni di casa che riescono a trovare il gol del pari su azione di corner con Mangialardi che buca Lamberti. Granata che reagiscono con Guarracino, subentrato al posto di Romeo. Il Martina però attacca con maggiore veemenza e trova il sorpasso, ci pensa Diaz a firmare il 2-1 che chiuderà poi i conti. Nel finale la Puteolana ha una ghiotta chance con Rimoli che di testa non riesce ad insaccare.

Martina Franca: Figlioli, Nikolli, Mangialardi, Cerutti, Tejo, Diaz (89’ Menses), Deng, Pinto (72’ Cappellari), Suhs, Mancini (72’ Ievolella), Langone (51’ Ancora). A disp.: Lotito, Cappellari, Perdini, Petitti, Tuccitto, Aprile, Ievolella, Meneses. All.: Pizzulli

Puteolana 1902: Lamberti, Varchetta, Amelio, Avella (76’ Raucci), Mignogna (72’ D’Ascia), D’Ancora, Gatto, Caliendo (72’ Rimoli), Rabbeni, Romeo (51’ Guarracino). A disp.: Sodani, Escobar, Catinali, Lamboglia, Aruta. All.: Marra

Marcatori: 45’ Rabbeni – 52’ Mangialardi, 70’ Diaz

Ammonizioni: Mancini – Romeo