Primarie PD, boom di voti per Bonaccini nel comune di Quarto

QUARTO – Boom di voti a Quarto per Stefano Bonaccini, che alle primarie per la segreteria del Partito Democratico ha ottenuto oggi il 68% delle preferenze, ovvero la percentuale più alta registrata in tutta l’area flegrea. Nel comune guidato dal centrosinistra -con anima dem- di Antonio Sabino, il presidente della regione Emilia Romagna ha portato a casa ben 270 preferenze su quasi 400 schede valide.

L’AREA FLEGREA – Affermazione per Bonaccini anche a Pozzuoli dove ha ottenuto circa il 65% dei voti. Risultato in controtendenza nel comune di Bacoli dove invece si è affermata Elly Schlein.