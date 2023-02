Allarme sicurezza a Bacoli, cittadini pronti alla raccolta firme

BACOLI – È ormai allarme microcriminalità a Bacoli dove nelle ultime settimane il fenomeno dei furti ha registrato una forte impennata. Tra gli ultimi casi si registrano due colpi in appartamento a Cappella e diverse auto svaligiate in più zone della città. Un altro tentativo è stato messo a segno l’altra sera in via Torre di Cappella, ma i proprietari dell’appartamento sono riusciti a mettere in fuga i quattro banditi. I malviventi, così come si evince dai filmati delle telecamere di videosorveglianza, avevano il viso coperto da un passamontagna. Tanti i cittadini terrorizzati che hanno ormai paura di lasciare le case e le automobili incustodite. Intanto c’è chi ipotizza di istituire le cosiddette ronde notturne per presidiare le aree più periferiche.

LA RACCOLTA FIRME – Le segnalazioni e il malcontento della cittadinanza corrono anche sui social network e in particolare su Facebook dove la gente esprime il proprio malumore per l’escalation di casi delle ultime settimane. C’è chi racconta i tentativi di effrazione a scapito della propria abitazione e chi invoca un piano di sicurezza straordinario e maggiori controlli delle forze dell’ordine per porre un freno al dilagante fenomeno. Le richieste di interventi si rivolgono in particolare all’azione del Comune e alle forze dell’ordine. Prevista per il prossimo fine settimana una petizione per richiedere maggiori interventi di sicurezza sul territorio. Gli abitanti, ‘armati’ di penna, indirizzeranno una lettera, seguita dalle numerose firme, alle autorità cittadine e al prefetto affinché venga arginato il problema.