CALCIO/ Doppio Mari e Migliaccio: il Rione Terra sbanca Teano

TEANO – Al “Garibaldi” di Teano il Rione Terra Calcio Sibilla cerca conferme prima di affrontare la capolista Castel Volturno nel prossimo turno e mette in campo tutte le sue certezze per evitare le insidie di una partita su un campo in terreno contro l’ultima in classifica, che non ha più pressioni. Il solito approccio convinto dei ragazzi di mister Faustino permette a Mari di sbloccare subito il match, prima di arrotondare di nuovo con Mari e poi con Migliaccio nel secondo tempo, portando i flegrei a 42 punti, a meno 3 dal podio in attesa del match della Sessana e a più 6 sul quinto posto, occupato ora dal Puglianello.

LA PARTITA – Approccio al match deciso del Rione Terra Sibilla, che si porta subito in vantaggio al 3′ grazie alla ribattuta in porta di Mari dopo un cross teso di Migliaccio non trattenuto dal portiere. Prova la reazione il Teano con una bella girata dalla destra di Moccia, che tira a giro di sinistro sul secondo palo scheggiando la traversa. Gli ospiti sono però in partita, e dopo la prima rete stagionale di Mari, arriva anche la sua seconda: al 18′ Navarra va al lungo rinvio che viene calcolato male dal difensore e spalanca la strada al fantasista di mister Faustino, che concretizza l’insolito assist del portiere e calcia al volo nel sette. Al 23′ va in scena la solita serpentina di Migliaccio a sinistra e il tiro potente sul primo palo, sventato però da Mesolella. Al 37′ l’ultimo brivido del primo tempo con la verticalizzazione di Sardo per Improta, che deve affrettare il tiro al volo prima dell’arrivo del difensore e la mette sopra la traversa. Nella ripresa non cala l’intensità del Rione Terra Sibilla, che al 53′ chiude la gara grazie ad una nuova iniziativa di Mari, che serve un assist geniale fra le gambe del difensore a Migliaccio, in modo che poi l’attaccante possa dribblare, vincere un contrasto e tornare al gol che gli mancava dal derby con la Puteolana. Poco dopo i due esterni si scambiano i ruoli, con Migliaccio che imbuca per Mari, ma il suo tiro è troppo esterno. Tante le chance per il poker, anche con i nuovi entrati Lucignano e Scherillo, ma il tabellino si chiude sullo 0-3.

TEANO CALCIO: Mesolella, Cinquegrana, Faella, Abdulai, Casella, Moccia, Grieco, Muhammed, D’Errico, Angelino, Russo.

RIONE TERRA CALCIO SIBILLA: Navarra, De Vito, Cirino, Romano, Castaldo, Amabile, Gallo, Sardo, Mari, Improta, Migliaccio.

MARCATORI: 3′ e 18′ Mari, 53′ Migliaccio

ARBITRO: Rafaele Ruggiero (Salerno)

ASSISTENTI: Ricordino Maffia (Agropoli) e Christian Santonicola (Battipaglia)

NOTE: Ammoniti Angelino e Casella (TEA). Recupero 2′ 1°T, 3′ 2°T