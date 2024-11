CALCIO/ La Puteolana ingrana la terza vittoria consecutiva: battuto anche il Sassari

QUARTO – Vince ancora la Puteolana 1902 e firma la terza vittoria consecutiva. I granata allo stadio “Giarrusso” di Quarto contro il Sassari Latte Dolce s’impongono con il risultato di 3-2. Una partita ricca di colpi di scena, con i sardi che vanno avanti dopo appena un minuto di gioco. Distrazione della difesa e gol da rapinatore d’area per Odianose che sfrutta un cross dalla destra. La Puteolana 1902 prova a reagire subito, soprattutto con il numero 9 Mascari che vuole sfruttare le verticalizzazioni di Mungo. Il pareggio arriva proprio con l’attaccante che di testa fa 1-1, sfruttando una punizione dalla trequarti. Colpo di testa preciso e portiere battuto. Non è però soddisfatta del pari la formazione granata che insiste e sfiora la rete prima con Cess e poi con Palma che da due passi spedisce il pallone alto.

LE EMOZIONI – Nella ripresa doccia gelata per la squadra di casa, con Diabate che sfiora il gol dal vertice dell’area. Sul ribaltamento di fronte gol di Loru che riporta avanti il Sassari. In una gara piena di colpi di scena, ci pensa nuovamente Mascari e rimettere il risultato sul pari. Palla in mezzo e da vero rapinatore d’area fa 2-2. Il pressing granata è asfissiante e all’88’ Coniglio s’incunea in area di rigore e viene steso da un difensore. Calcio di rigore, si presenta Dammacco che non sbaglia. Un gol che regala i tre punti ed una vittoria preziosa. Ora testa alla prossima gara, si va in Sardegna, in casa del Sarrabus Ogliastra.

Puteolana: Polverino; Astemio (20’ st Casile), Montuori, Occhiuto (6’ st Sbuttoni); Balzano, Mungo, Diabate, Palma, Cess; Mascari, Coniglio (45’ st Cherubini)

Latte Dolce: Marano; Mudadu, Barracca, Pinna, Sanna; Tesio (24’ st Piredda), Orlando, Corcione; Loru, Odianose (33’ st Grassi), Di Paolo (9’ st Sorgente)

Marcatori: 2’ pt Odianose, 19’ pt, 16′ st Mascari, 12’ st Loru, 43′ st (r) Dammacco.

Ammonizioni: Polverino, Occhiuto, Astemio – Mudadu, Barracca