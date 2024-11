FORIO D’ISCHIA – Entra in casa, ruba il denaro e aggredisce la ex e il suo attuale compagno. A Forio i Carabinieri della locale stazione hanno sottoposto a fermo per rapina aggravata e lesioni personali un 39enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Sul posto i militari ricostruiscono la vicenda e i fatti appaiono ben più gravi. Poco prima il 39enne si era introdotto all’interno dell’abitazione della ex compagna e dopo aver rubato 210 euro custoditi nel portafoglio della donna aveva aggredito la vittima per poi fuggire. Nella fuga, l’uomo incrocia l’attuale compagno della propria ex moglie e lo malmena. I carabinieri si sono messi alla ricerca del 39enne e lo hanno individuato poco dopo. L’uomo deve rispondere di rapina e di lesioni personali ma non si può escludere che i fatti siano stati innescati dalla gelosia del 39enne che non accettava la relazione della ex. Per le vittime lesioni giudicate guaribili in tre giorni di prognosi.