Cultura e solidarietà: l’ambasciatrice del Venezuela a Quarto incontra sindaco e consiglieri

QUARTO – Importante incontro istituzionale al Comune di Quarto tra l’Ambasciatrice della Repubblica Bolivariana del Venezuela in Italia, Maria Helena Uzzo, la Console del Venezuela a Napoli, Esquia Alejandra Rubin De Celis Nunez, e il Sindaco di Quarto, Antonio Sabino. L’incontro è stato promosso dalla consigliera comunale Giusy Rollin, che lo scorso agosto è stata osservatrice internazionale per l’Italia in Venezuela. L’incontro istituzionale ha rappresentato un’occasione di dialogo tra istituzioni italiane e venezuelane, ponendo l’accento sulla promozione culturale e su iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale.

IL LEGAME – Durante la riunione, i rappresentanti hanno discusso nuove progettualità culturali finalizzate a rafforzare i legami storici e sociali tra l’Italia e il Venezuela, promuovendo la reciproca conoscenza e comprensione delle rispettive tradizioni, nel solco dei rapporti bilaterali tra i due Paesi. Un punto cruciale dell’incontro è stato dedicato all’espressione di solidarietà verso il popolo venezuelano per il particolare periodo storico che sta affrontando. Il Sindaco di Quarto, Antonio Sabino, ha espresso la volontà di avviare una collaborazione attiva con l’Ambasciata e il Consolato del Venezuela per dare vita a progetti concreti sul territorio e per promuovere iniziative culturali. “Questo incontro rappresenta un passo importante verso una collaborazione che vuole essere non solo istituzionale, ma anche sociale e culturale, per rafforzare il legame tra le nostre comunità” ha dichiarato il Sindaco Antonio Sabino.

L’IMPEGNO – L’Ambasciatrice Maria Helena Uzzo ha ringraziato il Comune di Quarto e il Sindaco Sabino per la calorosa accoglienza, sottolineando l’importanza della solidarietà internazionale e del sostegno alle comunità venezuelane all’estero. “È attraverso la cultura e la cooperazione che possiamo costruire ponti di solidarietà che vanno oltre le distanze geografiche,” ha dichiarato l’Ambasciatrice. L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a mantenere aperto un dialogo istituzionale e a sviluppare congiuntamente iniziative future che possano avere un impatto positivo, con l’obiettivo di rafforzare i legami di amicizia e promuovere il benessere e la crescita sociale.