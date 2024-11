POZZUOLI/ La denuncia di un commerciante: «Tre Spritz 10 euro: così non si aggiunge valore nel centro storico»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo da un commerciante del centro storico di Pozzuoli. «Tre Spritz o tre cocktail con gin e vodka a 10 euro. Ecco cosa accade a Pozzuoli il sabato sera, invece di aggiungere valore per le attività lo tolgono e ci rubano quei pochi clienti che scendono. Addirittura c’era chi vendeva Spritz ad un euro. In questo modo non si alzerà mai il livello della clientela perché spiegatemi con un euro o con tre euro che Spritz o cocktail si possono fare.»