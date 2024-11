POZZUOLI/ In auto con le pistole: fermati due uomini del clan Di Costanzo

POZZUOLI – Due uomini del clan Di Costanzo di via Napoli sono stato fermati poco fa dai carabinieri in Corso Umberto I e trovati in possesso di due pistole. Le armi erano state nascoste nel cofano motore di una Panda bianca. La scoperta è arrivata durante un controllo da parte dei militari del reparto radiomobile di Pozzuoli. I due sono già noti alle forze dell’ordine: si tratta di Gennaro Fiore e Giovanni Di Costanzo. Dopo il fermo sono stati condotti in caserma. (Seguiranno aggiornamenti)