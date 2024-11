POZZUOLI/ SuperEnalotto: centrato un 5 da oltre 25mila euro sulla Metropolitana

POZZUOLI – La Campania sorride con il SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 3 novembre 2024, come riporta Agipronews, nella regione centrati due “5” da 25.220,39 euro. Il primo a Salerno presso la tabaccheria in Corso Garibaldi, 70, angolo via Clemente Mauro, 5; il secondo invece a Pozzuoli, in provincia di Napoli, nell’esercizio di Annessi Oreste, in Piazza Oriani. L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 5 novembre, è di 26,3 milioni di euro.