A Quarto celebrata la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

QUARTO – Nel comune di Quarto è stata celebrata questa mattina la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”. Il sindaco Antonio Sabino, insieme ai rappresentati delle forze dell’ordine, delle associazioni di protezione civile e alla presenza delle istituzioni cittadine, ha apposto una corona d’alloro sulla lapide dedicata ai caduti. “Un giorno della memoria, per fare in modo che il dolore e l’orrore di due conflitti mondiali non si ripetano mai più” ha detto Sabino, dedicando un pensiero alla giornata del 4 novembre.