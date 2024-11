Bradisismo, Antonio Caso l’ultimo baluardo a difesa di Pozzuoli alza la voce «Dove sono i contributi ai privati?»

POZZUOLI – Rientrata l’emergenza il bradisismo ora sembra essere finito nel dimenticatoio. Con il sindaco Gigi Manzoni “sparito” dalla scena insieme alle tante personalità che nei mesi della crisi alzavano la voce, a Pozzuoli è rimasto solo il deputato del M5S Antonio Caso a tenere alta l’attenzione sul fenomeno e sulle défaillance della politica nazionale.

LA DENUNCIA – Proprio Caso, nella giornata di oggi, ha denunciato il mancato invio dei contributi per il ripristino delle abitazioni private «Sono trascorsi oltre due mesi da quando il ‘secondo’ Decreto Campi Flegrei, che sbloccava i fondi per il ripristino delle abitazioni private, doveva diventare operativo ma ad oggi ancora niente. – ha detto il deputato del M5S – Dove sono quindi i contributi per il ripristino della abitazioni private sgomberate? È quanto abbiamo chiesto con un’interrogazione parlamentare depositata in Commissione Ambiente e rivolta al Ministro Musmeci. I due mesi trascorsi sono un ritardo inaccettabile soprattutto se pensiamo che nel frattempo ci sono numerosi cittadini flegrei che attendono con ansia di capire se e quando potranno mai iniziare i lavori di ripristino delle loro case. Oltre ai contributi, il Ministro ci deve spiegare anche che fine abbiano fatto le analisi di vulnerabilità degli edifici e quando inizieranno gli interventi sulle strutture pubbliche. In un incontro con il Prefetto Michele Di Bari dello scorso settembre chiesi di sollecitare il Governo per dare risposte certe ai cittadini. Il Ministro dopo qualche giorno dichiarò che il Decreto era in dirittura di arrivo, ma poi si è nuovamente fermato tutto. Per questo motivo questa mattina ho scritto nuovamente al Prefetto di Napoli per chiedergli nuovamente di fare pressione sul Governo affinché si acceleri l’applicazione delle misure previste per l’area flegrea. Da parte nostra continueremo, come fatto negli ultimi due anni, ad informare e lavorare in Parlamento per impedire che il Governa spenga le luci sul tema bradisismo».