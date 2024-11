POZZUOLI/ «Obbrobrio nel centro storico»: consigliere comunale denuncia lo scempio – LE FOTO

POZZUOLI – «Un obbrobrio. Tre dehors abbandonati e pericolanti, nel pieno centro storico. In una strada di via Cristoforo Colombo, il viatico principale per entrare in città e per prendere i traghetti. Attività commerciali cessate hanno ben pensato di lasciare questi cessi nel pieno centro storico, fregandosene altamente di rimuovere i gazebo che sono diventati ricettacolo di rifiuti». E’ quanto denuncia Riccardo Volpe, consigliere comunale di Pozzuoli Ora in merito allo stato in cui versa via Cristoforo Colombo, suggestiva stradina che un tempo ospitava rinomati ristoranti in zona porto. Oggi, su sette attività commerciali, tre sono rimaste in attività mentre quattro hanno chiuso i battenti lasciando i resti dei gazebo alla mercé di clochard e senzatetto.

LA DENUNCIA – «Siamo costretti a passeggiare e a vedere questo scenario post apocalittico di dehors abbandonati e fatiscenti. – aggiunge Volpe – In pieno spirito di collaborazione istituzionale ho mandato foto e segnalato agli uffici, affinché possano intimare chi di dovere di ripristinare lo stato dei luoghi. Non possiamo permetterci una città, in pieno centro storico, che abbia questi scempi. Il decoro urbano è fondamentale per una città che mira al turismo.»

