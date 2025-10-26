CALCIO/ Il Rione Terra cala il tris e aggancia il secondo posto

POZZUOLI – Il Rione Terra torna a ruggire, dimenticando la sconfitta contro lo Stadera e lo fa utilizzando la migliore medicina possibile: la vittoria. Nella gara valida per la settima giornata di campionato il Rione Terra affronta la Nuova Napoli Nord. L’impegno infrasettimanale di coppa e qualche calciatore indisponibile impongono a Mister Monaco un turnover ragionato ma la squadra sin dalle prima battute occupa la trequarti avversaria e produce la solita mole di azioni pericolose. La gara si sblocca al 18’ quando Mazzucchiello si gira in un amen all’interno dell’area di rigore e con un sinistro chirurgico all’angolino batte l’incolpevole Mele siglando l’1-0.

PARTITA IN DISCESA – La Napoli Nord non riesce a organizzare una reazione, l’assenza di Gioielli pesa sotto il profilo tecnico e Sinigaglia non riesce a impensierire la difesa avversaria. Il Rione Terra potrebbe raddoppiare ma l’imprecisione davanti impedisce di segnare la rete del 2-0.

Anche la Napoli Nord ha una ghiotta occasione, frutto di un errato disimpegno della retroguardia: l’attaccante ospite si trova infatti nell’area di rigore spostato sulla destra, con la porta sguarnita e calcia a botta sicura; il tiro viene stoppato da un incredibile intervento di Puzone che in spaccata volante, con tempo e coordinazione perfetti, stoppa il tiro avversario, strozzando in gola l’esultanza degli ospiti. Un intervento che vale quanto un gol.

Il pericolo scampato dà una scossa ai giocatori flregrei che tornano ad avere pieno controllo del gioco producendo altre due occasioni gol con Saliva, tiro parato dal portiere e con Vicario la cui conclusione finisce di poco alta. Il primo tempo si conclude 1-0, ma come già viste nelle ultime gare la sensazione è che il vantaggio poteva essere ben più rotondo. Nella ripresa il Rione Terra rientra in campo più pimpante, chiudendo infatti subito la gara nel giro di pochi minuti. Dapprima il giovane Scala colpisce la traversa dopo essersi liberato del suo marcatore e al 10’ della ripresa, lo stesso Scala, spizza alla perfezione un pallone, mandando in porta Infimo che non sbaglia, facendo 2-0.

LA VITTORIA – Grande impatto per l’attaccante Scala, classe 2007, entrato al 46’, che in 10 minuti prende una traversa e fa assist per il 2-0. Passano solo 120 secondi ed è ancora il Rione Terra ad esultare: Paladino offre una palla d’oro a Scherillo, che dà a Infimo, miracolo del portiere ospite ma sulla respinta subentra Saliva che dopo un primo tentativo ribattuto ci riprova di nuovo siglando il 3-0 e la prima rete tra “i grandi” per il giovanissimo 2008. I restanti 30’ vedono il Rione Terra andare vicino alla rete in almeno tre occasioni senza tuttavia riuscire a incrementare il bottino. Al 45’, senza recupero, l’arbitro dichiara la fine dell’incontro. Una gara senza storia che consente al Rione Terra di guadagnare tre punti meritati che portano la squadra flegrea a ridosso del Marianella.