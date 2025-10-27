POZZUOLI/ Monaco & C. all’attacco «Le bugie del sindaco non finiscono mai»

POZZUOLI – «Quindici giorni fa aveva annunciato che aveva pronta una giunta politica, capace di guardare avanti con quello che viene definito il campo largo. Mentiva. Sono passati 15 giorni e non c’è neanche l’ombra del vicesindaco e deleghe importanti e fondamentali per la città sono tutte nelle sue mani.» E’ la dura accusa che arriva dal movimento politico “Uniti per Pozzuoli” che fa capo all’ex vicesindaco Filippo Monaco «La maggioranza già segnata da tensioni interne e divergenze sulla linea di governo continua ad essere in bilico e, se è vero che i voti non si fanno con i like, è ugualmente vero che i puteolani non si bevono più ciò che viene annunciato sui social, a volte con post che paiono quasi fotocopie».

L’ACCUSA – «La città è allo sbando. – fa sapere con una nota il gruppo – Non lo ammette solo chi non la vive, perché vive altrove. E’ sporca. Lo ammette il sindaco stesso che in un post promette che tirerà le orecchie alla ditta incaricata, non è questo che interessa ai puteolani. Non è importante come si provvederà è fondamentale invece farlo subito e bene. Come e quando? Un tempo si parlava di periferie abbandonate, ora anche il centro storico è invaso dai rifiuti e assolutamente deserto. Chi governa non può scaricare le responsabilità su altri. Deve agire? Chi sono i nuovi assessori? Chi è il nuovo vicesindaco? Dove le nuove alleanze. Si agisca presto. Già si è perso tempo prezioso.»