CALCIO/ Folgore Cappella, rescissione consensuale con Scielzo: il trascinatore del salto in Promozione

BACOLI – Si dividono le strade tra Pasquale Scielzo e la Folgore Cappella. A comunicarlo è stata la società flegrea con un comunicato stampa: “Pasquale Scielzo non è più un calciatore della squadra viola. Una scelta presa di comune accordo tra la società ed il calciatore. Unico nel suo genere, Pasquale Scielzo è stato autentico trascinatore nella scorsa stagione, ben 26 i gol messi a referto nell’annata che ha garantito alla Folgore Cappella la vittoria dei playoff in Prima Categoria. Quest’anno, per lui, tra coppa e campionato, ben 4 marcature nelle prime partite giocate”.