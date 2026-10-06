CALCIO/ Sibilla, parla mister Illiano: «Importante vincere con lo Stabia, bisogna migliorare la fase di costruzione»

BACOLI – «Eravamo reduci da una settimana difficile e siamo stati bravi a ritrovarci nella sfida di mercoledì scorso contro la Puteolana – dichiara Pasquale Illiano, allenatore della Bacoli Sibilla -. La vittoria contro lo Stabia di sabato era una sfida complicata perché se guardi la classifica di fronte ti trovi una squadra giovane che è ultima in classifica a zero punti e sembra che puoi vincere facile. Però il calcio nasconde tante di queste insidie. L’abbiamo vinta con merito, se poi trascorreva il tempo e ti accorgevi che non la sblocchi si faceva difficile. Era importante ritrovare i tre punti per lavorare in questa settimana in maniera più serena. Mancano 29 gare di campionato e c’è tanto tempo per migliorare tanti aspetti soprattutto in fase di costruzione».

BOMBER MANCINI – «Il nostro bomber Mancini? Da Andrea ci aspettiamo sempre che faccia la differenza per le qualità che ha – continua Illiano -. In questa categoria lui è un lusso, però alla fine è vero sabato ha sbagliato tanto ma è uno di quelli che corre tanto, che si prende botte in mezzo al campo ed è il nostro giocatore più attenzionato dalle difese avversarie. Ha dato tanto e nelle ultime due gare il tabellino dice che lui ha realizzato due reti».