POZZUOLI – Nuovo rinforzo per la Puteolana 1902 che nelle ultime ore ha concluso la trattativa per l’acquisto del difensore greco Orestis Nikolopoulos. Ventinove anni, alto 1 metro e 92, Nikolopoulos va a rinforzare ulteriormente il reparto difensivo granata. Il calciatore proviene dalla squadra maltese del Hamrun Spartans dove ha militato nell’ultima stagione dopo un passato nella Football League greca (che corrisponde alla terza divisione italiana) nelle fila del Karaiskakis, Olympiakos Volos e Aot Alimos. L’ennesimo colpo per la società del presidente Adamo Guarino che punta a migliorare, con qualità ed esperienza, il parco calciatori per raggiungere il prima possibile l’obiettivo della salvezza.