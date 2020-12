QUARTO – «Quarto è un paese sperduto nella periferia di Napoli, ma per me Quarto significa casa e avere Diego a casa mi fa stare un po’ meglio». Con queste parole l’artista Jorit ha dato inizio al murales dedicato a Diego Armando Maradona a Quarto. E in tanti si sono già riversati in piazzale Europa per osservare l’opera dedicata al calciatore scomparso un mese fa.