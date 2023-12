CALCIO/ Campionato di Eccellenza: giocano tutte in trasferta le squadre flegree

CALCIO – Perfettamente divisi tra sabato e domenica i match delle compagini flegree impegnate nel girone A dell’Eccellenza Campania. Oggi scendono in campo il Rione Terra Sibilla a Pomigliano e il Monte Calcio ospite della Mariglianese. La Puteolana e l’Afrograd invece saranno impegnati domenica.

PUTEOLANA 1902 – La squadra guidata da De Michele domenica alle 11.00 sarà ospite dell’Ercolanese. Gara da vincere per i “Diavoli Rossi” che devono confermare la loro posizione da vertice.

MONTE CALCIO – Impegno esterno anche per i montesi che al “Caduti di Brema” affronteranno oggi pomeriggio la Mariglianese. Gara lla portata per i ragazzi di mister Pisano che provano a tornare in zona play off.

AFROGRAD – Come le altre flegree, anche l’Afrograd gioca in trasferta. Per i leoni di mister Platone trasferta in casa del Nola, già giustiziere della Puteolana 1902. Gara non semplice ma che i quartesi possono fare propria. Calcio di inizio domani alle 14.30.

RIONE TERRA SIBILLA – Esordio per mister Amorosetti sulla panchina del Rione Terra Sibilla. Da pochi giorni subentrato a Monaco, Amorosetti è chiamato a fare punti per scuotere la classifica. La gara di oggi pomeriggio in casa del Pomigliano è un’occasione da non fallire.