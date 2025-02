Bradisismo, supporto psicologico per la popolazione: le testimonianze dei volontari

POZZUOLI – Uno sciame sismico di circa 200 scosse sta colpendo i Campi Flegrei dalla giornata di ieri. La serie di scosse non accenna a fermarsi, provocando un forte stress psicologico alla popolazione flegrea. Nel contesto degli interventi a sostegno delle persone la Protezione Civile regionale ha messo in atto, attraverso le varie associazioni di volontariato dislocate sul territorio, screening di ordine psichiatrico-psicologico che possono manifestarsi sulle popolazioni colpite dalle scosse. “Abbiamo affiancato i Comuni con le varie associazioni di Protezione civile dislocate sul territorio soprattutto per un supporto psicologico ai cittadini” – ha dichiarato Italo Giulivo (Responsabile Protezione Civile regionale).

SUPPORTO PSICOLOGICO – Problemi di ordine psicologico che possono palesarsi in fase acuta o evolvere in modo subdolo, con ripercussioni anche nel lungo periodo e che può mettere a dura prova le capacità di reazione e di adattamento sia del singolo individuo che dell’intera comunità. Nelle ore successive alle scosse, “le persone – secondo i volontari – ci aspettavano fuori dalle loro case per essere supportate durante vere e proprie crisi d’ansia e di panico. Abbiamo tranquillizzato le persone con la nostra presenza”.