Vigili del Fuoco a via Napoli: rimossi cornicioni pericolosi – LE FOTO

POZZUOLI – Sono in corso da questa mattina interventi di messa in sicurezza degli edifici a Pozzuoli. Dopo le scosse di ieri numerose sono state le chiamate ai vigili del fuoco, anche se non sono state riscontrate particolari situazioni pericolose. Nella tarda mattinata di oggi un intervento di messa in sicurezza è stato realizzato al primo piano di un’abitazione in corso Umberto I a via Napoli. Qui i vigili dl fuoco, insieme ai tecnici comunali, hanno effettuato la spicconatura di un cornicione pericolante. Analoghi interventi sono stati realizzati altre zone della città per prevenire eventuali criticità.