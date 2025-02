BACOLI – A Bacoli è stato allestito un centro di prima accoglienza nella scuola Gramsci. All’interno sono stati posizionati lettini con coperte per gli sfollati “Abbiamo allestito precauzionalmente il centro di prima accoglienza con lettini per chi volesse dormire fuori casa. Stiamo intervenendo per dare conforto immediato” ha detto il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione.