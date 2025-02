Trema ancora la terra a Pozzuoli: due scosse in un minuto. Gente ancora in strada

POZZUOLI – Prosegue lo sciame sismico a Pozzuoli e in tutta l’area flegrea. Decine di scosse si stanno susseguendo da questa mattina. Negli ultimi minuti due nuove scosse forti sono state rilevate dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano: si tratta di una 2.3 e 2.8 registrate in appena un minuto. In tutta la città c’è gente in strada. In molti da questa notte sono ancora nelle auto. A Monterusciello è in corso l’allestimento del centro di accoglienza dove finora sono state registrate 60 persone che chiedono ospitalità per questa notte. * articolo in aggiornamento