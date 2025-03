Bradisismo, riaperto a Pozzuoli il centro di accoglienza al Palazzetto di Monterusciello

POZZUOLI – Per l’assistenza ai cittadini, è attivo l’HUB del Palatrincone, servito da navette da/per le aree di attesa Lungomare Pertini – Largo del Ricordo – Parco Urbano Via Vecchia delle Vigne (C9)- Agnano Pisciarelli Via Paolella dalle ore 19:00 alle ore 9:00. Per i cittadini con fragilità, è possibile richiedere assistenza per lasciare la propria abitazione.

CASISTICA TIPO A – Nel caso di persone con disabilità o specifiche necessità sanitarie, già prese in carico dal Sistema Sanitario regionale (casi di Assistenza Domiciliare Integrata), sono attive le seguenti procedure di assistenza e soccorso a carico delle rispettive ASL:

1. Il cittadino con disabilità o specifiche necessità sanitarie che necessita di aiuto per lasciare temporaneamente la propria dimora abituale, anche per il tramite di colui che se ne prende cura, chiama il 118 e fornisce ogni utile informazione per facilitare le attività di assistenza richieste.

2. Al ricevimento della richiesta di aiuto, la COT 118 territorialmente competente, trasmetterà la richiesta al proprio Ufficio Trasporto Secondario che fornirà l’assistenza richiesta dal cittadino bisognoso, compatibilmente con le ordinarie priorità assistenziali del 118, per:

– accompagnarlo, in ambito regionale, presso la dimora di parenti/amici disposti ad ospitarlo temporaneamente;

– accompagnarlo presso strutture sanitarie.

CASISTICA TIPO B – Nel caso di persone con specifiche necessità sociosanitarie, che NON siano prese in carico dal Sistema Sanitario regionale e che hanno bisogno di aiuto per lasciare temporaneamente la propria dimora abituale, sono attive le seguenti procedure di assistenza e soccorso:

1. Presso ogni COC è istituita la Funzione Sanitaria avente i seguenti recapiti telefonici: 081-19669617 – Pronto Intervento Sociale attivo H24: 800 006 446

2. Presso l’HUB del Palatrincone, l’ASL Napoli 2 Nord garantisce l’assistenza. Il Comune assicura, all’interno dell’HUB, l’allestimento di apposite aree in modo che l’accoglienza possa avvenire possibilmente in luoghi separati e schermati per garantire una assistenza con riservatezza.

3. Il cittadino con specifiche necessità sociosanitarie che ha bisogno di aiuto per lasciare temporaneamente la propria dimora abituale, anche per il tramite di colui che se ne prende cura, chiama la Funzione Sanitaria del proprio COC e fornisce ogni utile informazione per facilitare le attività di assistenza richieste.

4. In tutti i casi in cui il richiedente fruisca di Assistenza Domiciliare Integrata e/o socio sanitaria, le predette attività di assistenza sono assicurate presso l’HUB del Palatrincone. Qualora le condizioni di assistenza presso l’HUB non fossero adeguate, per le particolari condizioni di salute del cittadino, previa valutazione da parte dell’ASL competente, la medesima ASL ne dispone la diversa collocazione presso strutture sanitarie.

5. Qualora il richiedente aiuto dovesse chiamare impropriamente il 118 e la richiesta non rientri nella casistica tipo A, l’operatore che risponde comunicherà il corretto numero di telefono a cui rivolgersi (Funzione Sanitaria del COC). Analogamente dovrà procedersi nel caso in cui la richiesta rientri nella casistica di tipo A: il richiedente sarà invitato a contattare il servizio del 118.

6. Al ricevimento della richiesta di aiuto, la Funzione Sanitaria del COC, anche avvalendosi della Croce Rossa Italiana, della Misericordia, dell’ANPAS e di altre Associazioni di Volontariato con modulo sanitario, attivate prioritariamente per il tramite della SORU, fornirà l’assistenza richiesta dal cittadino bisognoso per:

– accompagnarlo, in ambito regionale, presso la dimora di parenti/amici disposti ad ospitarlo temporaneamente;

– accompagnarlo presso l’HUB del Palatrincone;

– accompagnarlo, se compatibile e solo per il diretto interessato con eventuale relativo accompagnatore, presso una struttura alberghiera individuata temporaneamente dal Comune, tra quelle convenzionate con la Regione per il tempo strettamente necessario e non oltre la formale attivazione del C.O.C.