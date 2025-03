Bradisismo, 40 edifici controllati nella notte dai Vigili del Fuoco

POZZUOLI – Squadre dei vigili del fuoco al lavoro da questa notte a Pozzuoli, Napoli e in tutti i Campi Flegrei. Finora sono 40 le verifiche effettuate sugli edifici, i più colpiti si trovano nel quartiere di Bagnoli. In una nota i vigili del fuoco hanno fatto sapere che «al momento sono state effettuate 40 verifiche di stabilità nelle zone di Bacoli, Bagnoli e Pozzuoli, uno di queste per il crollo di un controsoffitto che ha causato il leggero ferimento di una persona, mentre risultano 70 le richieste di verifica di stabilità ancora da svolgere. Il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale vede in azione sei squadre del Comando di Napoli, supportate da squadre giunte in rinforzo da Caserta, Avellino, Benevento e Salerno».