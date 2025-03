A Pozzuoli allestite aree di attesa dopo la forte scossa

POZZUOLI – Dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 sono state allestite le aree di attesa al Lungomare Pertini, a Largo del Ricordo (Palazzine), al Parco Urbano di Via Vecchia delle Vigne (C9) e ad Agnano Pisciarelli. Si tratta di punti dove i residenti scesi in strada potranno trovare assistenza da parte dei volontari della Protezione civile. Al momento sono centinaia le persone che hanno lasciato le proprie abitazioni e che trascorreranno la notte in auto e nelle piazze della città.