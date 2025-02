Bradisismo, intere famiglie in auto sul lungomare di Pozzuoli «Siamo qui da ieri» – LE FOTO

POZZUOLI – «Siamo qui da ieri, sono ormai ventiquattro ore che ci troviamo sul lungomare. Abbiamo paura di rientrare a casa» racconta Maria, che insieme al marito e al figlio si trova sul lungomare Sandro Pertini di via Napoli. I tanti hanno dormito nelle auto parcheggiate nelle piazzole. Per l’occorrenza sono stati installati bagni chimici e in queste ore si sta attivando la macchina dell’assistenza. C’è chi dopo la notte ha fatto colazione nei bar di via Napoli. Per molti l’obiettivo era di rientrare a casa ma le scosse della tarda mattinata di oggi li ha fatti desistere «Abbiamo paura, penso che stasera andremo al palazzetto a Monterusciello e dormire». Per distrarsi c’è chi ascolta musica, chi chiacchiera con la vicina di auto mentre i bambini corrono sul lungomare e giocano a pallone.

LE PIAZZE – Analoghe scene si sono viste in Piazza del Ricordo, meglio conosciuta come “le palazzine”, via Artiaco, Arco Felice e alla Darsena di Pozzuoli e nel parco urbano attrezzato dove decine di famiglie si sono radunate a partire dalla notte scorsa, dopo la scossa di magnitudo 3.9.