Bradisismo, chiusi Parco Archeologico dei Campi Flegrei e biblioteca comunale di Pozzuoli

POZZUOLI – Per motivi di sicurezza e in attesa delle verifiche nei siti è stata disposta da ieri pomeriggio la chiusura di tutti i siti archeologici del Parco dei Campi Flegrei. Contestualmente il comune di Pozzuoli ha invece disposto le chiusure delle sale studio della Biblioteca civica “R.Artigliere” di Pozzuoli, sita in via Ragnisco. Al momento non sono state comunicate le date per la riapertura dei siti.