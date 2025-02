Scuole chiuse anche domani a Pozzuoli

POZZUOLI – Resteranno chiuse anche domani le scuole a Pozzuoli. Lo ha deciso il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni che ha prorogato di un giorno l’ordinanza emanata ieri. La decisione è nata alla luce del forte sciame sismico ancora in atto e per consentire ulteriori verifiche negli edifici scolastici presenti su tutto il territorio puteolano. Da questa mattina intanto i tecnici comunali stanno effettuando sopralluoghi in tutte le scuole di ordine e grado. Al momento, da quanto si apprende, non sono state riscontrate particolari criticità.