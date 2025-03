Bradisismo, il sollevamento del suolo a Pozzuoli è in media di 3 centimetri al mese

POZZUOLI – Continua a salire la terra a Pozzuoli e nei Campi Flegrei. L’ultimo bollettino pubblicato dall’Osservatorio Vesuviano ha messo in luce un sollevamento del suolo con un valore medio preliminare di velocità mensile di circa 30±5 mm/mese. Il fenomeno è relativo ai dati delle ultime 3 settimane. Per quanto riguarda la sismologia, invece, nella settimana dal 3 al 9 marzo 2025, nell’area dei Campi Flegrei, sono stati localizzati in via preliminare 89 terremoti con magnitudo Md≥0.0 (Mdmax=3.2 ± 0.3). Infine non si segnalano variazioni significative dei parametri geochimici monitorati nella settimana di riferimento rispetto ai trend di aumento dei flussi e di riscaldamento del sistema

idrotermale già noti. Il sensore di temperatura installato in una emissione fumarolica a 5 metri dalla fumarola principale di Pisciarelli nell’ultima settimana ha mostrato un valore medio di ~96 °C. Sulla base dell’attuale quadro dell’attività vulcanica – secondo l’Osservatorio Vesuviano – non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine.