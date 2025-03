POZZUOLI/ Manzoni tenta Postiglione: offerto posto come assessore

POZZUOLI – Il sindaco Manzoni è ancora al lavoro per la formazione della nuova Giunta comunale. Incassato il clamoroso rifiuto da Paolo Ismeno, si cercano figure all’esterno della maggioranza con l’obiettivo di allargare i consensi anche in vista delle prossime elezioni. Il nuovo nome che circola da ieri sera è quello di Raffaele Postiglione, candidato sindaco alle ultime elezioni con il movimento Pozzuolo Ora! che un anno e mezzo fa ha lasciato il proprio posto in consiglio comunale a Riccardo Volpe.

IL NOME – Postiglione è un nome particolarmente gradito in città per serietà e coerenza politica, dote quest’ultima che difficilmente lo porterà ad accettare la proposta anche alla luce della sua candidatura, 3 anni fa, proprio contro Msnzoni. Una situazione molto simile a quella di Paolo Ismeno, figlia di un’operazione che il sindaco di Pozzuoli ha messo in campo da tempo per rafforzare l’esecutivo. Esclusi Figliolia, Iasiello e Maione, Manzoni ha chiesto sostegno praticamente a tutti i consiglieri comunali per quello che sostiene dovrà essere una sorta di “governo per la salute” della città.