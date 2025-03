Levometadone senza prescrizione, festa con fuochi illegali e rissa. I controlli dei carabinieri sulle isole, denunce e sequestri

ISCHIA– C’è di tutto nella serata di controlli dei Carabinieri della compagnia di Ischia. Si è partiti con la denuncia di un 54enne ischitano nel cui zaino sono stati trovati quattro flaconi di levometadone. Si tratta di un oppioide utilizzato per trattamenti terapeutici che, senza una prescrizione medica, rientra tra le sostanze stupefacenti detenute illegalmente. L’uomo è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio. Nel comune di Casamicciola Terme, i Carabinieri hanno fermato un giovane trovato in possesso di una stecchita di hashish e un bilancino di precisione. Anche per lui è scattata la stessa denuncia. A Forio, invece, i Carabinieri sono intervenuti per una rissa scoppiata all’interno di un bar in piazza Municipio. Secondo quanto ricostruito, un 45enne avrebbe importunato una donna, scatenando la sua reazione e quella del suo compagno. La situazione è presto degenerata, con i tre che si sono presi a pugni e schiaffi, riportando lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Tutti sono stati denunciati per rissa e lesioni personali e saranno proposti per il Daspo urbano.

PROCIDA – Nel comune di Procida, i festeggiamenti di un compleanno si sono trasformati in un potenziale problema di ordine pubblico quando alcuni giovani hanno acceso e fatto esplodere ordigni pirotecnici in piazza della Repubblica senza alcuna autorizzazione. Individuati e identificati, sono stati denunciati per accensioni ed esplosioni pericolose. Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno anche fermato una ragazza a Casamicciola Terme che circolava in moto senza patente, mai conseguita e con una recidiva nel biennio.