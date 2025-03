BACOLI/Bradisismo, divieto di sosta permanente su due arterie stradali principali

BACOLI – L’Amministrazione di Bacoli, in seguito alle varie riunioni del Coc sull’emergenza bradisismo, sta pianificando le vie di fuga in caso di fenomeni bradisismici. Proprio in questo senso è stata emanata un’ordinanza dirigenziale, a firma del Comandante di vigili urbani Marialba Leone, che disciplina la sosta permanente su due arterie stradali principali: via Lucullo e via Risorgimento.

L’ORDINANZA – La decisione è motivata dall’urgenza di predisporre misure adeguate per garantire la sicurezza della popolazione in caso di emergenze legate ai fenomeni bradisismici. L’ordinanza tende a sottolineare come la problematica sia ancora più rilevante in considerazione dei consistenti flussi di traffico che attraversano la zona nei prossimi mesi e della paura e del panico che potrebbero scaturire tra i cittadini in caso di scosse più forti. In risposta alla preoccupazione generale, è stata adottata questa ordinanza specifica per migliorare la viabilità e ridurre il congestionamento del traffico su queste due strade, laddove non sarà più possibile sostare, se non in alcuni piccolissimi tratti, come tra il civico n.63 ed il civico n.65 di via Risorgimento.