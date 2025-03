A Pozzuoli via i binari della Cumana, arrivano vie di fuga, parcheggi e nuova viabilità

POZZUOLI – È stato presentato, nel corso della conferenza stampa che si è svolta questa mattina alle ore 11 presso Palazzo Migliaresi nel Rione Terra a Pozzuoli, il progetto di “smantellamento della linea storica, riqualificazione sedime e viabilità di collegamento per la Tratta Dazio-Gerolomini-Cantieri, nell’ambito dell’ammodernamento e potenziamento della Ferrovia Cumana”. La tempistica delle fasi di lavorazione del progetto di fattibilità è stata rivista per accogliere le richieste del primo cittadino di Pozzuoli, Luigi Manzoni, che ha manifestato la necessità di realizzare una nuova viabilità, soprattutto per assicurare adeguate vie di fuga in caso di eventi sismici, attraverso la demolizione dei sottopassi di via Fatale e via Barletta. L’EAV dal canto suo ha accolto le richieste dell’amministrazione locale e ha disposto l’immediato avvio dei lavori, in somma urgenza, sia per eliminare i due sottopassi entro giugno 2025 sia per la dismissione dell’ex tracciato.

Ultimati questi lavori verrà avviata la riqualificazione del sedime ferroviario con annessa nuova viabilità urbana nel tratto compreso tra le stazioni Gerolomini e Pozzuoli.

GLI INTERVENTI – L’intervento finanziato dalla Regione Campania, fortemente voluto dal Presidente De Luca, – ha evidenziato il Presidente dell’EAV Umberto De Gregorio, – è suddiviso in due lotti, di cui il primo prevede un investimento complessivo di 8 milioni di euro per la realizzazione di un unico asse viario pressoché rettilineo che, tenuto conto dell’attuale urbanizzazione, prevede anche la realizzazione di stalli per la sosta di auto. Inoltre verranno realizzate, laddove possibile, aree a verde pubblico. L’ex sedime ferroviario verrà quindi integrato nel tessuto cittadino, acquisendo un nuovo significato urbano, cancellando le profonde cesure/barriere tra due parti di città, assumendo così il ruolo di ricucitura e razionalizzazione tra diverse aree urbane. Il secondo lotto invece prevede un investimento di 20 milioni di euro per la riqualificazione della viabilità e la realizzazione di un greenpark destinato a parcheggio, con una importante presenza di verde che andrà ad integrarsi con la villa Comunale e il sito archeologico del Macellum, Tempio di Serapide.