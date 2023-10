Bradisismo, il Ministro Musumeci: «Un giro per Pozzuoli e i Campi Flegrei senza i sindaci»

POZZUOLI – «Farò un giro per Pozzuoli e i Campi Flegrei da solo e senza avvisare i sindaci per valutare con calma e rendermi conto della situazione che c’è in quei comuni» E’ la volontà del Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, annunciata al margine dell’ultimo summit andato in scena all’Accademia Aeronautica. Musumeci vuole conoscere da vicino, sul campo, il territorio, le strade e quelle che potrebbero essere le vie di fuga in caso di evacuazione dei Campi Flegrei. Intanto si attende la nuova “zona bradisismo”, annunciata dallo stesso ministro, che abbraccerà una parte dell’area flegrea, ovvero quella maggiormente colpita dalle scosse legate al fenomeno del bradisismo e dove sono localizzati maggiormente gli epicentri. In questa zona rientrano sicuramente Pozzuoli, i quartieri napoletani di Agnano, Pianura, Bagnoli e Fuorigrotta e il comune di Bacoli.