POZZUOLI/ La denuncia: «L’ascensore al Rione Terra non funziona quando l’addetto è a pranzo? Vi racconto la mia sventura»

POZZUOLI – «Gentile direttore, mi chiamo Antimo e sono un residente del centro storico di Pozzuoli. Voglio raccontarti brevemente quanto mi è accaduto con la speranza che qualcosa si muova in una città che punta al turismo. Domenica verso le 13.45 sono andato per prendere l’ascensore che porta al Rione Terra, ma ci è stato detto che era fuori servizio e che sarebbe tornato a funzionare solo alle 16 per consentire all’addetto che si trova lì di pranzare. Premesso che è sacrosanto consentire a un lavoratore di mangiare, ma si può bloccare un servizio del genere in una città e in un luogo così importante? Nonostante lo stupore sono stato costretto a tornare a casa perché avendo un problema a una gamba non potevo assolutamente camminare e fare quelle scale, però non nego la rabbia che ho provato in quel momento. Ma voi immaginate se al posto mio ci fosse stato un gruppo di turisti? Che figuraccia avremmo fatto? L’ascensore chiuso perché l’addetto alla sicurezza deve mangiare. Ma scherziamo? Spero che il sindaco o chi per esso faccia qualcosa per porre rimedio a questo scempio».