La puteolana Teresa Cannavacciuolo premiata alla “Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro”

POZZUOLI – C’è la puteolana Teresa Cannavacciuolo, presidente dell’associazione “Nuovi Orizzonti”, tra i professionisti premiati alla “Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro”. Promossa dal Centro Studi Super Sud, la BMFL è un’associazione di professionisti che lavora quotidianamente alla realizzazione di un progetto di democrazia delle opportunità, e organizzata da Gruppo Stratego società di comunicazione e marketing con esperienza ultra ventennale, è un evento dedicato all’incontro e al confronto tra il mondo della formazione (Enti Formativi, Scuole, Università ecc.) e del lavoro (Aziende, Agenzie per il Lavoro, Professionisti, ecc.), e dei principali stakeholder Fondazioni e Istituzioni regionali e nazionali. La Borsa, negli anni, si è affermata tra gli eventi di maggiore interesse. Per la quarta edizione, in programma nel 2023, la Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, è diventata itinerante. Un tour nelle principali città campane, capace di coinvolgere, promuovere e valorizzare il capitale sociale, culturale ed economico del territorio e raccogliere le istanze delle Istituzioni, dei giovani, delle imprese, delle persone in cerca di prima occupazione e ricollocazione lavorativa. La Borsa, che individua nella formazione e nel lavoro gli strumenti fondamentali per l’emancipazione della comunità, vuole essere un momento di condivisione, dibattito e apprendimento capace di favorire lo sviluppo e la crescita del capitale umano, culturale e sociale del Mezzogiorno e favorire il matching tra domanda ed offerta di lavoro in un territorio, quel del Sud Italia, che presenta ancora oggi un importante divario occupazionale rispetto al Nord. In questa quarta edizione sono state premiate molte associazioni della regione Campania, tra cui “Nuovi Orizzonti” di Pozzuoli, da anni attiva nel quartiere di Monterusciello.