Monteruscello Fest, raccolti 46.500 euro per la ricerca di Telethon

POZZUOLI – Ammontano a 46.500 euro le donazioni al progetto per la “ricerca sulle malattie senza diagnosi” di Telethon raccolte durante i due giorni del Monteruscello Fest andato in scena a settembre nell’omonimo quartiere. Un incasso raddoppiato rispetto a quello dello scorso anno, quando furono raccolti poco più di 20mila euro. «Desidero ringraziare di cuore gli organizzatori del MonteruscelloFest, che quest’anno hanno devoluto al Tigem di Pozzuoli più del doppio dello scorso anno. 46.500 euro per la ricerca sulle malattie senza diagnosi, per una sola manifestazione, sono una cifra importante, e la mia amministrazione è orgogliosa di aver sostenuto anche quest’anno un evento di tale portata. Saremo sempre a disposizione per chiunque voglia realizzare iniziative del genere sul nostro territorio.» ha commentato il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni.