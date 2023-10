POZZUOLI/ Parcheggio del Cup, dipendenti dell’ospedale e utenti si contendono i posti auto: è polemica

POZZUOLI – Ritarda la messa in funzione delle sbarre elettriche che delimitano il parcheggio del nuovo edificio CUP dell’ospedale Santa Maria delle grazie di Pozzuoli. Durante questa attesa la zona è diventata motivo di discordia tra utenti del CUP, dipendenti del nosocomio e visitatori dell’ospedale: sono loro difatti a contendersi la manciata di posti auto attualmente “gratuiti “ dinanzi alla struttura. Addirittura ci sono visitatori che lasciano in sosta la vettura da mattina a sera, o addirittura per tutta la notte. Ogni mattina si registrano diverbi dovuti alla sosta selvaggia e difficoltà per i mezzi di soccorso ad uscire dalla sede del 118. In passato il parcheggio del CUP è stato anche preso di mira da parcheggiatori abusivi e ladri di auto, ma l’intervento del deputato Francesco Emilio Borrelli e della associazione “Nessuno tocchi Ippocrate “ attraverso denunce ha eliminato il problema in sole 24 ore. Ricordiamo a tutti che il parcheggio dinanzi al CUP è stato progettato solo ed esclusivamente per i dipendenti dell’ospedale e lo conferma il fatto che le sbarre siano attivabili soltanto attraverso il possesso del badge dei dipendenti. Sino ad oggi è stato “concesso” in comodato d’uso all’utenza. Le sbarre elettriche sono perfettamente operative e si attende solo la Direzione Sanitaria del nosocomio che deve dare il via per l’attivazione.