Bradisismo, ex sindaco di Pozzuoli invoca la Commissione Grandi Rischi «Garantire la sicurezza dei cittadini»

POZZUOLI – Convocare la Commissione Grandi Rischi per fare chiarezza e dare sicurezza ai cittadini. E’ ciò che chiede l’ex sindaco di Pozzuoli, Enzo Figliolia, alla luce della crisi sismica che sta colpendo la città «Sono giornate molto complicate per la nostra Città. – ha detto Figliolia – Comprendo il vostro stato d’animo, vi sono vicino. Come tutti voi ho tanti dubbi e interrogativi e anch’io, come voi, sto trascorrendo notti insonni. Siamo tutti molto provati, confusi e preoccupati. Sono convinto che l’unico antidoto al caos e alla paura sia la consapevolezza: c’è bisogno di risposte più nette e chiare. Non è facile, ma è assolutamente necessario».

LA RICHIESTA – «Considerato lo sciame sismico in corso dallo scorso 15 febbraio con oltre 550 terremoti registrati, reputo che il Sindaco debba richiedere con urgenza la convocazione della Commissione Grandi Rischi affinché si esprima alla luce degli ultimi avvenimenti. – ha aggiunto l’ex sindaco oggi consigliere comunale – Bisogna pretendere che si faccia chiarezza: sui media si leggono dichiarazioni contrastanti da parte di esponenti del mondo scientifico, mentre i cittadini continuano a chiedersi se ci sia da preoccuparsi, se le loro case siano sicure. Gli eventi sismici non si possono prevedere, ma le istituzioni hanno il dovere di garantire sicurezza ai cittadini. Su questa tematica non si può e non si deve indugiare, perché la sicurezza è la condizione necessaria per una convivenza serena con tale fenomeno.»