Bradisismo, disattivate le ZTL a Pozzuoli per motivi di sicurezza

POZZUOLI – Disattivate le zone a traffico limitato a Pozzuoli per motivi di sicurezza. La misura è arrivata al fine di assicurare una viabilità fluida decongestionando il traffico veicolare nei giorni in cui la città è colpita da forti sciami sismici. In particolare le ZTL non attive sono quella di Corso Umberto I a via Napoli e la nuova ZTL realizzata in via Serapide, nei pressi dell’antico Macellum. Il dispositivo nasce dalla necessità di “provvedere a garantire idonee condizioni di sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità, nonché della sicurezza della circolazione stradale, al fine di evitare rallentamenti ed ingorghi veicolari” si legge nelle motivazioni dell’ordinanza a firma del sindaco Manzoni,