In corso nuovo sciame sismico: la scossa più forte di magnitudo 2.3

POZZUOLI – Due ore dopo il termine del forte sciame sismico durato quattro giorni, nella notte è iniziato un altro. L’Osservatorio Vesuviano ha infatti comunicato che a partire dalle ore locali 02:34 (UTC 01:34) è in corso un nuovo fenomeno sismico nell’area dei Campi Flegrei. La scossa più forte è stata rilevata alle 02:34 di magnitudo pari a Md 2.3 ± 0.3 con epicentro localizzato in zona Agnano-Pisciarelli. Lo sciame in corso ha provocato finora 15 scosse di bassa forza e intensità.