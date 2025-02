Bradisismo, domani scuole chiuse a Pozzuoli

POZZUOLI – Tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani – lunedì 17 febbraio – in tutta la città di Pozzuoli. E’ quanto ha stabilito il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, con apposita ordinanza. «In via del tutto precauzionale ho disposto la chiusura di tutte le scuole per consentire ai tecnici di effettuare le verifiche dopo la scossa di questo pomeriggio» ha spiegato il primo cittadino. Si tratta di una misura di sicurezza già adottata nel maggio scorso all’indomani delle forti scosse che colpirono la città.