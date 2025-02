Bradisismo, controlli anche a Quarto. Il sindaco rassicura «Non sono emerse criticità»

QUARTO – «Subito dopo la scossa di magnitudo 3.9 con epicentro nel golfo di Pozzuoli ho formalmente attivato il Centro Operativo Comunale e abbiamo monitorato il centralino della Polizia municipale e preso contatto con l’Ingv – dice il sindaco di Quarto, Antonio Sabino – Al centralino del comando e dal giro di controllo delle pattuglie della Polizia municipale sul nostro territorio non sono emerse, per fortuna, criticità nè problemi. Abbiamo attivato anche il nostro nucleo comunale dei volontari di Protezione civile, che sono in allerta in caso di necessità. Invito la popolazione a tenersi aggiornata sui nostri canali social di comunicazione istituzionale».