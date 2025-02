Dopo la forte scossa a Bacoli saltata una rete idrica. Il sindaco “Controlli nelle scuole e sui costoni”

BACOLI – «Ho attivato il Centro Operativo Comunale. Siamo in contatto con il Prefetto di Napoli ed il centro coordinamento soccorsi e monitoraggio sul territorio. Abbiamo avviato controlli su tutto il territorio comunale di Bacoli e negli edifici scolastici. Stiamo intervento per rottura di rete idrica a seguito della scossa. Attivati controlli sui costoni in mare». È quanto fa sapere il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione. Dopo la forte scossa di magnitudo 3.9, rilevata nel golfo di Pozzuoli a una profondità di 2.5 km, sono stato segnalati danni e disagi in città dove i residenti si sono riversati in strada.